основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13 см. найди высоту, если его обьем 1352 см. куб.
Математика
основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13 см. найди высоту, если его обьем 1352 см. куб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1352:(13*13)=8см
Гость:
V=a*b*h h =? 1352=13*13*h h=1352:13:13=8см. Ответ: высота равна 8 см.
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