основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13 см. найди высоту, если его обьем 1352 см. куб.

Математика

основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13 см. найди высоту, если его обьем 1352 см. куб.

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