основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13 см. найди высоту, если его обьем 1352 см. куб.

Математика
основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13 см. найди высоту, если его обьем 1352 см. куб.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1352:(13*13)=8см                                                                           
Гость:
V=a*b*h h =? 1352=13*13*h h=1352:13:13=8см. Ответ: высота равна 8 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Выразите из формулы Q=cm(t1-t2) переменную t1
Ответить
Алгебра
кенгуру способен прыгнуть в длину 1 сантикилометр сколько метров состовляет длина такого прыжка
Ответить
Английский язык
Задайте вопрос: He lives in the forest. Where ........?  He has got a lot of friends. How many .....?    
Ответить
Математика
(p-1908)-92=4630 токо дейёствиями=)
Ответить
Математика
у числі 375 закреслили цифру 5 які дії треба зробити з числом 375 щоб отримати той самий рнзультат
Ответить