решить уравнение с двумя неизвестными y + 27y=0.952
Математика
решить уравнение с двумя неизвестными y + 27y=0.952
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y+27y=0.952 28y=0.952 y=0.952\28=0.034 Ответ:у = 0.034
Гость:
у+ 27у=0,952 28у=0,952 у= 0,952 : 28 у = 0,034
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат со стороной 13 см. найди высоту, если его обьем 1352 см. куб.
Алгебра
Английский язык
Задайте вопрос: He lives in the forest. Where ........? He has got a lot of friends. How many .....?
Математика