решить уравнение с двумя неизвестными y + 27y=0.952

Математика
решить уравнение с двумя неизвестными y + 27y=0.952
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y+27y=0.952 28y=0.952 y=0.952\28=0.034 Ответ:у = 0.034
Гость:
у+ 27у=0,952 28у=0,952 у= 0,952 : 28 у = 0,034
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