Дано вектори а(4; 2) і b(х; -4). При якому значенні х ці вектори колінеарні ?

Геометрия
Дано вектори а(4; 2) і b(х; -4). При якому значенні х ці вектори колінеарні ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вектори колінеарні, якщо відношення відповідних координат рівні   тобто 4/x=2/(-4) за властивістю пропорції 2x=4*(-4) 2x=-16 x=-16:2 x=-8 відповідь: при х=-8
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