Составьте предложение со словом"здоровый"

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Составьте предложение со словом"здоровый"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я веду здоровый образ жизни.
Гость:
Здоровый человек не должен контактировать с носителями инфекции. Здоровый образ жизни— это система поведения разумного человека.
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