Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки
Українська література
Сравнение климата Евразии с климатом Северной Америки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С. Америка находится в противопоожном полушарии. Значит когда в Евразии зима, то в Америке лето. Хотя они находятся в одном и том же климотаческом поясе.
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