кто умер первый Сталин или Гитлер
История
кто умер первый Сталин или Гитлер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гитлер не покончил жизнь самоубийством в 1945-м
Гость:
Гитлер конечно 30 апреля 1945 года, а Сталин 5 марта 1953 года
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Английский язык
помогите перевести предложения в пассивный залог. 1.somebody borrowed my pen 2.somebody broke this window 3.somebody brings me flowers every day. 4...
Русский язык
Математика
С трёх участков собрали 270кг капусты.С первого участка собрали 98кг,а со второго - на 6 кг больше,чем с первого. Сколько килограммов капусты собра...