кто умер первый Сталин или Гитлер

История
кто умер первый Сталин или Гитлер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гитлер не покончил жизнь самоубийством в 1945-м
Гость:
Гитлер конечно 30 апреля 1945 года, а Сталин 5 марта 1953 года
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