Бросаю две монеты.Какова вероятность того,что: 1)выпадут две решки. 2)выпадут орёл и решка?
Алгебра
Бросаю две монеты.Какова вероятность того,что: 1)выпадут две решки. 2)выпадут орёл и решка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бросаю две монеты.Какова вероятность того,что: 1)выпадут две решки. 2)выпадут орёл и решка? Решение Я так понял, что монеты бросаются сразу и какая упала первая, а какая вторая нет разницы Определим количество вариантов: Орел-Орел; Решка-Орел; Орел-Решка; Решка-Решка тогда: для задания 1): четыре варианта и один из них благоприятный, т.е. 1/4=0,25 или 25% для задания 2): четыре варианта и два из них благоприятные, т.е. 2/4=0,5 или 50% Если я не понял задание, и очередность падения играет роль, тогда для задания 2) четыре варианта и один из них благоприятный, т.е. 1/4=0,25 или 25%
Гость:
2) выпадут орел и решка , практический вероятно
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