Вася любит натуральные числа с таким свойством:у каждого из них есть делители оканчивающиеся любой цифрой.Он нашёл наименьшее из таких чисел.Какой делитель этого числа оканчивается на 4? А)4 Б)14 В)34 Г)54 Д)74
Математика
Вася любит натуральные числа с таким свойством:у каждого из них есть делители оканчивающиеся любой цифрой.Он нашёл наименьшее из таких чисел.Какой делитель этого числа оканчивается на 4? А)4 Б)14 В)34 Г)54 Д)74
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
условие не совсем понятное. например число 4 - натуральное, его делители: 1, 2 и 4(!). с другой стороны смущает слово "оканчивается", вроде 4 и начинается и оканчивается на 4. )) но если считать, что число должно быть не менее двузначного, то у числа 14 делители: 1, 2, 7, 14(!). он точно оканчивается на 4. Ответ: А 4 или Б14.
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