ПОЖАЛУСТО помогите с химией.завтра кр,зарание СПАСИБО. Составить уравнения реакций для переходов: Li → Li2O → LiOH → LiNO3

Химия
ПОЖАЛУСТО помогите с химией.завтра кр,зарание СПАСИБО. Составить уравнения реакций для переходов: Li → Li2O → LiOH → LiNO3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4Li +O2= 2Li2O 2. Li2O+H2O= 2LiOH 3. LiOH + HNO3=LiNO3+ H2O
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