ПОЖАЛУСТО помогите с химией.завтра кр,зарание СПАСИБО. Составить уравнения реакций для переходов: Li → Li2O → LiOH → LiNO3

Химия

ПОЖАЛУСТО помогите с химией.завтра кр,зарание СПАСИБО. Составить уравнения реакций для переходов: Li → Li2O → LiOH → LiNO3

Автор: Гость