У Пети и Коли были две одинаковые прямоугольные карточки.Каждый мальчик разрезал свою карточку на два прямоугольника.Сумма периметров прямоугольников, которые получились у Пети, равна 40, а у Коли 50.Чему равен периметр исходно...

Математика

У Пети и Коли были две одинаковые прямоугольные карточки.Каждый мальчик разрезал свою карточку на два прямоугольника.Сумма периметров прямоугольников, которые получились у Пети, равна 40, а у Коли 50.Чему равен периметр исходной карточки? За один шаг робот может либо умножить данное число на 2 ,либо поделить его на 3,либо возвести его в квадрат.За какое наиментшее число шагов этот робот может превратить число 45 в число 200?

Автор: Гость