Красивых учеников в классе всего 22, а умных 18.Всего в классе 30 учеников и каждый из них умный или красивый.Какова вероятность того,что случайно вызванный по списку класса ученик: а)и умный,и красивый б)умный,но не красивый в...

Алгебра

Красивых учеников в классе всего 22, а умных 18.Всего в классе 30 учеников и каждый из них умный или красивый.Какова вероятность того,что случайно вызванный по списку класса ученик: а)и умный,и красивый б)умный,но не красивый в)красивый,но не умный

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