Красивых учеников в классе всего 22, а умных 18.Всего в классе 30 учеников и каждый из них умный или красивый.Какова вероятность того,что случайно вызванный по списку класса ученик: а)и умный,и красивый б)умный,но не красивый в...
Алгебра
Красивых учеников в классе всего 22, а умных 18.Всего в классе 30 учеников и каждый из них умный или красивый.Какова вероятность того,что случайно вызванный по списку класса ученик: а)и умный,и красивый б)умный,но не красивый в)красивый,но не умный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (22+18)-30=40-30=10 (уч.) - и красивые, и умные 2) 22-10=12 (уч.) - только красивые 3) 18-10=8 (уч.) - только умные а) 10/30=1/3 - и умный, и красивый б) 8/30=4/15 - умный, но некрасивый в) 12/30=2/5 - красивый, но неумный
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