автомобиль массой 1,5 тонны движется по вогнутому мосту радиусом 30 метров со скоростью 54 км/ч.Каков вес автомобиля в самой низкой точке моста?

Физика

автомобиль массой 1,5 тонны движется по вогнутому мосту радиусом 30 метров со скоростью 54 км/ч.Каков вес автомобиля в самой низкой точке моста?

Автор: Гость