автомобиль массой 1,5 тонны движется по вогнутому мосту радиусом 30 метров со скоростью 54 км/ч.Каков вес автомобиля в самой низкой точке моста?
Физика
автомобиль массой 1,5 тонны движется по вогнутому мосту радиусом 30 метров со скоростью 54 км/ч.Каков вес автомобиля в самой низкой точке моста?
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