Описать комнату так, чтобы было понятно какая вы личность. не менее 10 предложений. Помогите пожалуйста))

Гость: Гость:

1. В комнате стояла умиротворяющая тишина. 2. Неяркие, но аккуратные обои серо-голубого оттенка удачно контрастировали с темно-синими тяжелыми шторами. 3. Те закрывали большое окно от яркого света. 4. Пестрый ковер с замысловатым узором был подобран в тон обивке дивана. 5. Надо заметить, что диван был разобран, одеяло свисало вниз, а подушка измята. 6. Было видно, что хозяин комнаты не слишком заботится о порядке. 7. На пыльных полках стояли книги. 8. Увядающие от нехватки воды цветы, что росли в горшках, располагающихся на подоконике, выглядили вялыми и блеклыми. 8. Свет, льющийся сквозь щель в занавеске, играл на золотящейся, танцующей в воздухе пыли. 9. На стене висела карта, заключенная в старую, золоченую раму. 10. Комната казалась серой и маленькой.