Седая прядь волос у человека - доминантный признак. Определите генотип родителей и детей если у матери есть седая прядь, а у отца нет, а у двух детей в семье один имеет седую прядь а другой нет.
Биология
Седая прядь волос у человека - доминантный признак. Определите генотип родителей и детей если у матери есть седая прядь, а у отца нет, а у двух детей в семье один имеет седую прядь а другой нет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-седая прядь а-нормальная прядь Родители: Мама(А_)+ Папа(аа) гаметы: ( А) ( _ ) (а) потомство: Аа, _а в условии сказано ,что один ребенок с номальными волосами, другой с седой прядью это возможно,лишь тогда, когда мать гетерозиготна Ответ:мать-гетерозиготна, отец-гомозиготен по рецессиву один ребенок гетерозиготный, второй гомозиготен по рецессиву
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