В первый день регаты яхта Беда двигалась 12,6 ч со скоростью 26,5 км/ч,а на следующий день-10,5 ч со скоростью 28,4 км/ч.Какой путь преодолела яхта за два дня регаты?
Математика
В первый день регаты яхта Беда двигалась 12,6 ч со скоростью 26,5 км/ч,а на следующий день-10,5 ч со скоростью 28,4 км/ч.Какой путь преодолела яхта за два дня регаты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)преодолела за первый день 12,6*26,5=333,9 км 2)преодолела за второй день 10,5*28,4=298,2 км 3)преодолела за два дня 333,9+298,2=632,1 км
Гость:
12,6*26,5=333,9КМ-ПРОЙШЛА ЯХТА В1ДЕНЬ 10,5*28,4=298,2КМ-ПРОЙШЛА ЗА 2ДЕНЬ 333,9+298,2=632,1КМ-ПРЕОДОЛЕЛА ЯХТА ЗА 2ДНЯ.
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