В первый день регаты яхта Беда двигалась 12,6 ч со скоростью 26,5 км/ч,а на следующий день-10,5 ч со скоростью 28,4 км/ч.Какой путь преодолела яхта за два дня регаты?

Математика

В первый день регаты яхта Беда двигалась 12,6 ч со скоростью 26,5 км/ч,а на следующий день-10,5 ч со скоростью 28,4 км/ч.Какой путь преодолела яхта за два дня регаты?

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