при разделений воздуха было получено 224л азота. какие обьемы кислорода и углекислого газа были получены при этом? ПОМОГОТЕ ПЛИЗ
Химия
при разделений воздуха было получено 224л азота. какие обьемы кислорода и углекислого газа были получены при этом? ПОМОГОТЕ ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если принять состав воздуха в виде: объемная доля кислорода - 21%, азота - 78%, углекислого газа - 0,03%, других газов - 0,97%, тогда задача решается так: находим объем разделяемого воздуха через объем полученного азота: V(возд) = V(N2)/ф(N2) (ф(N2) = объемная доля азота) V(возд) = 224/0,78 = 287,2 л V(O2) = ф(О2)*V(возд) = 0,21*287,2 = 60,312л V(CO2) = ф(CO2)*V(возд) = 0,0003*287,2 = 0,086л
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