при разделений воздуха было получено 224л азота. какие обьемы кислорода и углекислого газа были получены при этом? ПОМОГОТЕ ПЛИЗ

Химия

при разделений воздуха было получено 224л азота. какие обьемы кислорода и углекислого газа были получены при этом? ПОМОГОТЕ ПЛИЗ

Автор: Гость