какой объем (н.у) занимают 12* 10 в 23 степени молекул озона О3
Химия
какой объем (н.у) занимают 12* 10 в 23 степени молекул озона О3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 1 моль газа,а это 22,4 л содержит [latex]6\cdot{10^{23}}[/latex]молекул, то х л_____________[latex]12\cdot{10^{23}}[/latex], откуда [latex]x=\frac{22,4\cdot12\cdot10^{23}}{6\cdot{10^{23}}}=44,8[/latex]л
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