площадь круга равна 113,04дм в квадрате .найдите длину окрухности данного круга
Математика
площадь круга равна 113,04дм в квадрате .найдите длину окрухности данного круга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=пr2 113.04=3.14*r2 r2=113.04/3.14 r2=36 r=6 P=2ПR P=2*3.14*6=37.68
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