площадь круга равна 113,04дм в квадрате .найдите длину окрухности данного круга  

Математика
площадь круга равна 113,04дм в квадрате .найдите длину окрухности данного круга  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=пr2  113.04=3.14*r2  r2=113.04/3.14  r2=36  r=6 P=2ПR   P=2*3.14*6=37.68
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