В магазин привезли коробки конфет, по 450г в каждой, и столько же коробок зефира, по 300г в каждой. Сколько килограммов зефира привезли если коробки с конфетами весили 67кг 500г? ( пожалуйста с пояснением, если нужно перевидите)

Математика
В магазин привезли коробки конфет, по 450г в каждой, и столько же коробок зефира, по 300г в каждой. Сколько килограммов зефира привезли если коробки с конфетами весили 67кг 500г? ( пожалуйста с пояснением, если нужно перевидите)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 67 кг 500г=67500 г 2.67500г: 450=150 коробок конфет 3.150*300=45000 г= 45кг- зефира привезли.                                                                                                                   
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