В магазин привезли коробки конфет, по 450г в каждой, и столько же коробок зефира, по 300г в каждой. Сколько килограммов зефира привезли если коробки с конфетами весили 67кг 500г? ( пожалуйста с пояснением, если нужно перевидите)

Математика

В магазин привезли коробки конфет, по 450г в каждой, и столько же коробок зефира, по 300г в каждой. Сколько килограммов зефира привезли если коробки с конфетами весили 67кг 500г? ( пожалуйста с пояснением, если нужно перевидите)

Автор: Гость