кроссворд на тему что либо связанной с ангийском

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кроссворд на тему что либо связанной с ангийском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Solve the puzzle “Health” A pain in the head. (headache) A pert of a body that helps us to see the word. (eye) We breathe it in and breathe it out. (air) A doctor listens to your heart and … (lungs) When you have a running nose and a cough you also have a … (temperature) a place where we get medical help (hospital)
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