Помогите мне срочно груз массой 400 гр совершает колебание на пружине жесткостью 250Н/m амплитуда колебаний 15 см . Найти полную механическую энергию колебании, период и частоту

Физика

Помогите мне срочно груз массой 400 гр совершает колебание на пружине жесткостью 250Н/m амплитуда колебаний 15 см . Найти полную механическую энергию колебании, период и частоту

Автор: Гость