Помогите мне срочно груз массой 400 гр совершает колебание на пружине жесткостью 250Н/m амплитуда колебаний 15 см . Найти полную механическую энергию колебании, период и частоту
Физика
Помогите мне срочно груз массой 400 гр совершает колебание на пружине жесткостью 250Н/m амплитуда колебаний 15 см . Найти полную механическую энергию колебании, период и частоту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
период T=2Pi√m/k=2*3,14√0,4/250=0,25с частота v=1/T=1/0,25=4 Гц полная мех. энергия E=Eп+Eк Eп=kA^2/2=250*(0,15)^2/2=2,8 Дж
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