Пожалуйста!!! Составте уравнения диссоциации в воднх растворах сульфата, хлорида, фосфата аммония???
Химия
Пожалуйста!!! Составте уравнения диссоциации в воднх растворах сульфата, хлорида, фосфата аммония???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](NH_4)_2SO_4<--->2NH_4^++SO_4^{2-}\\NH_4Cl<--->NH_4^++Cl^-\\(NH_4)_3PO_4<--->3NH_4^++PO_4^{3-}[/latex]
Гость:
+ 2- (NH4)2SO4-----2NH4+ SO4 сульфат аммония + - NH4Cl--- NH4 + Cl хлорид аммония + 3- (NH4)3PO4---- 3NH4 + PO4 фосфат аммония
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Физика
Помогите мне срочно груз массой 400 гр совершает колебание на пружине жесткостью 250Н/m амплитуда колебаний 15 см . Найти полную механическую энерг...
Английский язык