Пожалуйста!!! Составте уравнения диссоциации в воднх растворах сульфата, хлорида, фосфата аммония???

Химия
Пожалуйста!!! Составте уравнения диссоциации в воднх растворах сульфата, хлорида, фосфата аммония???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](NH_4)_2SO_4<--->2NH_4^++SO_4^{2-}\\NH_4Cl<--->NH_4^++Cl^-\\(NH_4)_3PO_4<--->3NH_4^++PO_4^{3-}[/latex]
Гость:
                             +     2- (NH4)2SO4-----2NH4+ SO4 сульфат аммония                  +     - NH4Cl--- NH4 + Cl хлорид аммония                           +       3- (NH4)3PO4---- 3NH4 + PO4 фосфат аммония
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