Пассажирский поезд за 8 часов прошел 480 км. За сколько часов он проедет 540 км. При такой же скорости?

Математика

Пассажирский поезд за 8 часов прошел 480 км. За сколько часов он проедет 540 км. При такой же скорости?

Автор: Гость