Пассажирский поезд за 8 часов прошел 480 км. За сколько часов он проедет 540 км. При такой же скорости?
Математика
Пассажирский поезд за 8 часов прошел 480 км. За сколько часов он проедет 540 км. При такой же скорости?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 480:8=60 км/ч скорость 2)540/60=9 часов
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