Сколько раз в течение суток часовая иминутная стрелки образуют угол 120°?а) 44; б) 46; в) 22; г) 47; д) 23; е) 48.
Алгебра
Сколько раз в течение суток часовая иминутная стрелки образуют угол 120°?а) 44; б) 46; в) 22; г) 47; д) 23; е) 48.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько раз в течение суток часовая и минутная стрелки образуют угол 120°? а) 44; б) 46; в) 22; г) 47; д) 23; е) 48. e)48
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