(873-652)*у=1326 помогите решить пример
Математика
(873-652)*у=1326 помогите решить пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(873-652)*у=1326 221у=1326 у=1326:221 у=6 проверка (873-652)*6=1326 221*6=1326 1326=1326
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