Суть и итоги церковной реформы никона
Обществознание
Суть и итоги церковной реформы никона
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Гость:
НУ суть в том, что люди были недовольны неточтостями в богослужебных книгах, многоголосием в церквях, образом жизни монахов . И назревала реформа. Возник кружок "Ревнителей древлего благочестия" куда входил Никон, Аввакум, Вонифатьев, Неронов. Реформу возглавил Никон. Был заменен обычай креститься двумя перстами на крещение тремя перстами, исправлены богослужеюные книги, наведена дисциплина среди священностужителей.
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