Число 200 увеличили на 20%, полученный резултат уменшили на 20%. Получится ли в резултате число 200? Какие число получится?
Математика
Число 200 увеличили на 20%, полученный резултат уменшили на 20%. Получится ли в резултате число 200? Какие число получится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 20%=1/5 1)200+200/5=240 2)240-240/5=192. Ответ:192.
Гость:
200 х 20 % :100 = 40 это 20% 200 + 40 =240 120% от числа 200 240 х 20 :100 = 48 от числа 240 240 - 48 = 192 такое число получилось
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