Число 200 увеличили на 20%, полученный резултат уменшили на 20%. Получится ли в резултате число 200? Какие число получится?

Математика
Число 200 увеличили на 20%, полученный резултат уменшили на 20%. Получится ли в резултате число 200? Какие число получится?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение:  20%=1/5  1)200+200/5=240  2)240-240/5=192.  Ответ:192.
Гость:
200 х 20 % :100 = 40  это 20% 200 + 40 =240  120% от числа 200 240 х 20 :100 = 48  от числа  240 240 - 48 = 192 такое число  получилось 
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