Число 200 увеличили на 20%, полученный резултат уменшили на 20%. Получится ли в резултате число 200? Какие число получится?

Математика

Число 200 увеличили на 20%, полученный резултат уменшили на 20%. Получится ли в резултате число 200? Какие число получится?

Автор: Гость