почему кристальные вищества имеют стабильные физические свойства и характеристики (температуру плавления, коэфицыент линейнова расшырения) а аморфные их не имеют?
Физика
почему кристальные вищества имеют стабильные физические свойства и характеристики (температуру плавления, коэфицыент линейнова расшырения) а аморфные их не имеют?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в кристаллических веществах наблюдается молекулярная решетка. Чтобы разрушить эту решетку существует определенная температура плавления и тд. В атмосферных веществах молекулы движутся хаотично => они не имеют стабильных физических свойств
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