(2х+3)в квадрате-7х=(2х-1)*(2х+1)

Алгебра
(2х+3)в квадрате-7х=(2х-1)*(2х+1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x в квадрате+9-7x=4x в квадрате-1  0-7x+9+1=0  D=49-4*0*10 D=49 корень  D=7 x1=7+7/0=0     решения нет      
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