(2х+3)в квадрате-7х=(2х-1)*(2х+1)
Алгебра
(2х+3)в квадрате-7х=(2х-1)*(2х+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x в квадрате+9-7x=4x в квадрате-1 0-7x+9+1=0 D=49-4*0*10 D=49 корень D=7 x1=7+7/0=0 решения нет
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