2х+4 минус квадратный корень из х+2 равно 15

Алгебра
2х+4 минус квадратный корень из х+2 равно 15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+4-кореньx+2=15. Сделаем замену переменных. Пусть t=корень из х+2.  тогда х+2=t^2. Тогда 2(х+2)=2t^2, т.е. 2x+4=2t^2. Дальше решаешь квадратное уравнение 2t^2-t=15. 2t^2-t-15=0. t1= 3 t2= -2.5 Делаем обратную замену переменных. Либо корень из х+2 равен 3, либо -2.5. Квадратный корень не может быть отрицательным, значит второй t не подходит.  Значит корень из х+2=3. Обе части уравнения неотрицательны значит можем обе части уравнения возвести в квадрат. Возводим. х+2=9. х=-7. Ответ: х=-7  
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