2х+4 минус квадратный корень из х+2 равно 15

Гость: Гость:

2x+4-кореньx+2=15. Сделаем замену переменных. Пусть t=корень из х+2. тогда х+2=t^2. Тогда 2(х+2)=2t^2, т.е. 2x+4=2t^2. Дальше решаешь квадратное уравнение 2t^2-t=15. 2t^2-t-15=0. t1= 3 t2= -2.5 Делаем обратную замену переменных. Либо корень из х+2 равен 3, либо -2.5. Квадратный корень не может быть отрицательным, значит второй t не подходит. Значит корень из х+2=3. Обе части уравнения неотрицательны значит можем обе части уравнения возвести в квадрат. Возводим. х+2=9. х=-7. Ответ: х=-7