1укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1)шестистам девяноста трем отдыхающим 2)двое товарищей 3)йод щиплет 4)наименее очевидней 2"выпрыгнул через окно"какой вид связи в словосочетании 3выберите правильное продол...

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1укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1)шестистам девяноста трем отдыхающим 2)двое товарищей 3)йод щиплет 4)наименее очевидней 2"выпрыгнул через окно"какой вид связи в словосочетании 3выберите правильное продолжение предложения: взобравшись на холм, 1)велосипедистов ожидал последний этап соревнований 2)у нас перехватило дыхание 3)можно увидеть на востоке давно заброшенную военную базу 4)ноги путешественников ломило от усталости

Автор: Гость