Объем прямоугольного паралепиппеда 302,4 см3.   Площадь его основания 72 см2.   Найти его высоту

Математика
Объем прямоугольного паралепиппеда 302,4 см3.   Площадь его основания 72 см2.   Найти его высоту
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=abc Основание квадрат => из площади основания находим сторону квадрата ,которая равна 6*корень из 2.   высота параллелепипеда равна 4,2 см ,  т.к (6*корень из 2 см)*(6*корень из 2 см)*4,2 см=302,4 см^3(из формулы V=abc)   Ответ: h=4.2 см!  
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