На складе было 180,4 тонн угля, вывезли 3/11. Сколько тонн угля осталось? Спасибо.
Математика
На складе было 180,4 тонн угля, вывезли 3/11. Сколько тонн угля осталось? Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько угля вывезли? 180,4:11*3=49,2 т или 180,4*3/11=49,2 т 2)сколько угля осталось? 180,4-49,2=131,2 т
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