3. Вычислите массу муравьиной кислоты, образовав-шейся при окислении 200 мл 40%-го формалина плот¬ностью 1,3 г/мл. вы меня спасете
Химия
3. Вычислите массу муравьиной кислоты, образовав-шейся при окислении 200 мл 40%-го формалина плот¬ностью 1,3 г/мл. вы меня спасете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCOH + 2Cu(OH)2 = HCOOH + Cu2O + 2H2O m(HCOH) = 200*1,3 = 260 г mр.в.(HCOH) = 260*0,4 = 104 г n(HCOOH) = n(HCOH) = m/M = 104/30 = 3,47 моль m(HCOOH) = n*M = 3,47*46 = 160 г Ответ: 160 г
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