написать объявление на польском языке по теме "пропала твоя собака",которое можно было бы развесить по всему городу,должно быть описание собаки:)

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написать объявление на польском языке по теме "пропала твоя собака",которое можно было бы развесить по всему городу,должно быть описание собаки:)

Автор: Гость