написать объявление на польском языке по теме "пропала твоя собака",которое можно было бы развесить по всему городу,должно быть описание собаки:)

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написать объявление на польском языке по теме "пропала твоя собака",которое можно было бы развесить по всему городу,должно быть описание собаки:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zaginął pies kruszcu jamnik. Barwa brunatna. Prawa tylna łapa biała. Na szyi obroża czerwieni. Że znalazł duża prośba zadzwonić przez telefon 123456. Będziemy wdzięczne za jakąkolwiek informację.
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