ИЗ 2 ПОСЁЛКОВ ВЫЕХАЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАВСТРЕЧУ ДРУГ К ДРУГУ 2 ВСАДНИКА. 1-ЫЙ ЕХАЛ СО СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ 200М/МИН А 2-ОЙ ПРОЕЗЖАЛ В МИНУТУ НА 20 М МЕНЬШЕ. ВСАДНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 50МИН. НАЙДИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЕЛКАМИ.
Математика
ИЗ 2 ПОСЁЛКОВ ВЫЕХАЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАВСТРЕЧУ ДРУГ К ДРУГУ 2 ВСАДНИКА. 1-ЫЙ ЕХАЛ СО СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ 200М/МИН А 2-ОЙ ПРОЕЗЖАЛ В МИНУТУ НА 20 М МЕНЬШЕ. ВСАДНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 50МИН. НАЙДИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЕЛКАМИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 200- 20 = 180 м/мин скорость 2 всадника 2) 200+ 180 = 380 м/мин скорость сближения 3) 380 х 50 = 19.000 м = 19 км расстояние между посёлками
Гость:
1) 200- 20 =180 м/ мин скорость второго всадника 2) 200+ 180 = 380м/ми общая скорость 3) 380 х 50 = 19000м = 19 км расстояние между двумя посёлками
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