ИЗ 2 ПОСЁЛКОВ ВЫЕХАЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАВСТРЕЧУ ДРУГ К ДРУГУ 2 ВСАДНИКА. 1-ЫЙ ЕХАЛ СО СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ 200М/МИН А 2-ОЙ ПРОЕЗЖАЛ В МИНУТУ НА 20 М МЕНЬШЕ. ВСАДНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 50МИН. НАЙДИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЕЛКАМИ.

Математика

ИЗ 2 ПОСЁЛКОВ ВЫЕХАЛИ ОДНОВРЕМЕННО НАВСТРЕЧУ ДРУГ К ДРУГУ 2 ВСАДНИКА. 1-ЫЙ ЕХАЛ СО СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ 200М/МИН А 2-ОЙ ПРОЕЗЖАЛ В МИНУТУ НА 20 М МЕНЬШЕ. ВСАДНИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 50МИН. НАЙДИ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЕЛКАМИ.

Автор: Гость