задача1..q1=4нКл, q2=6нКл,F1=135 мкН.Найти r1=?
Физика
задача1..q1=4нКл, q2=6нКл,F1=135 мкН.Найти r1=?
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