неизвестная соль при нагревании разлагается, с раствором нитрата серебра дает белый творожистый осадок, а с гидроксидом натрия реагирует с выделением газа. назовите соль и напишите уравнения реакций. мне можно только соль)

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Можно быть уверенным,что в наличии-соль-хлорид аммония, потому что с раствором нитрата серебра дают творожистый осадок соляная кислота и ее соли: [latex]NH_4Cl+AgNO_3=NH_4NO_3+AgCl[/latex]- осадок, а при взаимодействии с щелочами выделяют газ соли аммония: [latex]NH_4Cl+NaOH=NaCl+H_2O+NH_3[/latex]