если на кусок мрамора подействовать серной кислотой вместо соляной, выделение углекислого газа быстро прекращается. чем это можно объяснить?
Химия
если на кусок мрамора подействовать серной кислотой вместо соляной, выделение углекислого газа быстро прекращается. чем это можно объяснить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо тем,что в данном случае соляная кислота выступает ингибитором - веществом,присутствие которого либо замедляет реакцию,либо останавливает ее вообще
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