если на кусок мрамора подействовать серной кислотой вместо соляной, выделение углекислого газа быстро прекращается. чем это можно объяснить?

Химия

если на кусок мрамора подействовать серной кислотой вместо соляной, выделение углекислого газа быстро прекращается. чем это можно объяснить?

Автор: Гость