внутренняя поверхность стеклянных склянок, в которых длительное время хранились крепкие растворы щелочей, становились неровной. чем это можно объяснить?

Химия
внутренняя поверхность стеклянных склянок, в которых длительное время хранились крепкие растворы щелочей, становились неровной. чем это можно объяснить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Состав стекла таков:[latex]Na_2O\cdot{CaO}\cdot{6SO_2}[/latex]. Как видим,что это по сути оксиды,но обратите внимание,что наибольшая доля приходится на кислотный оксид-это оксид кремния.А как известно,что кислотные оксиды реагируют со щелочами,поэтому и выходит,что в тех местах,где оксида частицы,там и как бы вымоины(из-за чего и шероховатость): [latex]SiO_2+2NaOH=Na_2SiO_3+H_2O[/latex]. В результате реакции образуется силикат щелочного металла,который довольно хорошо растворим в воде. 
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