Тело падает с высоты 100 м без начальной скорости. На какой высоте оно окажется через 7 с движения
Физика
Тело падает с высоты 100 м без начальной скорости. На какой высоте оно окажется через 7 с движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-путь за 7 сек S=gt^2/2=10*49/2=245м Значит тело к этому моменту времени будет лежать на земле.
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