(3a -2)*(3a+2)+(2a-3) в квадрате

Алгебра
(3a -2)*(3a+2)+(2a-3) в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=3а²-(2)²+(2а)²-2*2*(-3)+(-3)²= 9а²-4+4а²+12+9=13а²+17
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