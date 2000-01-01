В каком веке мы сейчас живём?Какой век ему редшествовал?Назови последние два високоных года 20-го века . Назови первые три высокосных года 21-го века.

Математика

В каком веке мы сейчас живём?Какой век ему редшествовал?Назови последние два високоных года 20-го века . Назови первые три высокосных года 21-го века.

Автор: Гость