В каком веке мы сейчас живём?Какой век ему редшествовал?Назови последние два високоных года 20-го века . Назови первые три высокосных года 21-го века.
Математика
В каком веке мы сейчас живём?Какой век ему редшествовал?Назови последние два високоных года 20-го века . Назови первые три высокосных года 21-го века.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мы живем в 21 веке,предшевствовал ему 20 век 1900,1904,1908,1912,в 21 веке 2000,2004,2008
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