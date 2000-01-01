В каком веке мы сейчас живём?Какой век ему редшествовал?Назови последние два високоных года 20-го века . Назови первые три высокосных года 21-го века.

Математика
В каком веке мы сейчас живём?Какой век ему редшествовал?Назови последние два високоных года 20-го века . Назови первые три высокосных года 21-го века.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мы живем в 21 веке,предшевствовал ему 20 век 1900,1904,1908,1912,в 21 веке 2000,2004,2008
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