Электрический кипятильник со спиралью сопротивлением 150 Ом поместили в сосуд содержащий 400 г воды и включили в сеть напряжением 220 В определите на сколько градусов нагрелась вода за 5 минут

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Запишем дано: R=150 Ом m=400г=0.4кг U=220 В t=5vby=300c c=4200 Дж/кг*К Найти: Т-? Решение: По закону Джоуля- Ленца: колличество теплоты выделевшейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени. Q=IRt Воспользовавшись законом Ома для участка цепи закон Джоуля-Ленца можно записать как : Q=U^2*t/R=220^2*300/150=96800Дж Формула количества теплоты при нагревании тел ( в нашем случае воды): Q=cmT отсюда T=Q/cm=96800/4200*0.4=57.62 градусов Ответ: Вода нагреется на 57,62 градусов