Начертите треугольник. И укажите точку равноудалённую от всех его сторон.

Математика
Начертите треугольник. И укажите точку равноудалённую от всех его сторон.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
проведи диагонали из каждого угла и точка в которой они пересекаются будет равноудалена от всех сторон
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