помогите доклад про любое высотное здание плиз
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помогите доклад про любое высотное здание плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Empire state building is the most hoghest building ib the new-york.his height 381 meters.there are offices,lookout.it is tmost famous building
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