Самолёт был в полёте в первый день 5 ч.,а во второй 8 ч. и летел всё время с одинаковой скоростью.В первый день самолёт пролетел на 1620 км. меньше,чем во второй.Сколько километров самолёт пролетел в первый день?

Математика
Самолёт был в полёте в первый день 5 ч.,а во второй 8 ч. и летел всё время с одинаковой скоростью.В первый день самолёт пролетел на 1620 км. меньше,чем во второй.Сколько километров самолёт пролетел в первый день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 - 5 = 3 ч на 3 часа больше он пролетел во второй день 1620 : 3 = 540 км/ч скорость самолоета 540 * 5 = 2700 км пролетел самолет в первый день  
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