Самолёт был в полёте в первый день 5 ч.,а во второй 8 ч. и летел всё время с одинаковой скоростью.В первый день самолёт пролетел на 1620 км. меньше,чем во второй.Сколько километров самолёт пролетел в первый день?

Математика

Самолёт был в полёте в первый день 5 ч.,а во второй 8 ч. и летел всё время с одинаковой скоростью.В первый день самолёт пролетел на 1620 км. меньше,чем во второй.Сколько километров самолёт пролетел в первый день?

Автор: Гость