Какой нашу речь делают имена прилагательные
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Какой нашу речь делают имена прилагательные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имена прилагательные делают нашу речь более выразительной и красочной,они также могут уточнять что-то о существительном.
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