Когда патрульная машина группы захвата получила приказ о преследовании преступника, расстояние между нею и машиной преступника было 3 км. Машина преступника уходит от машины группы захвата со скоростью 75 км/ч, а машина группы ...

Математика
Когда патрульная машина группы захвата получила приказ о преследовании преступника, расстояние между нею и машиной преступника было 3 км. Машина преступника уходит от машины группы захвата со скоростью 75 км/ч, а машина группы преследует её со скоростью 80 км/ч. Какое расстояние будет между машинами через 6 мин.?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность скоростей = 80 - 75 = 5 км/час  Расстояние сократится на 5 * 6/60 = 0,5 км  Расстояние будет = 3 - 0,5 = 2,5 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
как называется класс слв с общим гамматическим значением  
Ответить
Русский язык
Какой нашу речь делают имена  прилагательные
Ответить
Математика
От ворот до парадного вдоха школы 50 м Ученик прошел десятую часть этого пути Сколько метров осталось пройти ученику.
Ответить
Русский язык
Изложенеие по теме В.Астафьев "Последний поклон" про смерть бабушки
Ответить
Математика
Самолёт был в полёте в первый день 5 ч.,а во второй 8 ч. и летел всё время с одинаковой скоростью.В первый день самолёт пролетел на 1620 км. меньше...
Ответить