Когда патрульная машина группы захвата получила приказ о преследовании преступника, расстояние между нею и машиной преступника было 3 км. Машина преступника уходит от машины группы захвата со скоростью 75 км/ч, а машина группы ...
Математика
Когда патрульная машина группы захвата получила приказ о преследовании преступника, расстояние между нею и машиной преступника было 3 км. Машина преступника уходит от машины группы захвата со скоростью 75 км/ч, а машина группы преследует её со скоростью 80 км/ч. Какое расстояние будет между машинами через 6 мин.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разность скоростей = 80 - 75 = 5 км/час Расстояние сократится на 5 * 6/60 = 0,5 км Расстояние будет = 3 - 0,5 = 2,5 км
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