Вещество Х в ряду превращений: P = P2O5 = X = Na3PO4
Химия
Вещество Х в ряду превращений: P = P2O5 = X = Na3PO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вещество Х это Н3РO4 (Ортофо́сфорная кислота)
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